Non mi convinci preferisco farti una tac | la brillante intuizione di un medico salva la vita a una 50enne

Merate (Lecco) – Il colorito pallido, lo sguardo spento, il respiro un poco affannoso. La paziente, una donna di 50 anni, era andata in ospedale a Merate solo per dolori ad un orecchio e lo specialista ha escluso problemi otorinolaringoiatrici. La dottoressa di turno al Pronto soccorso ha tuttavia compreso che quella non era una banale otalgia, ma qualcosa di molto più grave: «Non mi convinci, preferisco sottoporti a una tac prima di dimetterti». Senza quella tac, la 50enne ora sarebbe morta, suo marito vedovo e i loro due figli giovani sarebbero orfani di madre. Dalla tac è emersa infatti un'avanzata dissezione aortica, cioè una rottura interna dell'aorta, una condizione potenzialmente fatale, che necessita di un immediato intervento.

