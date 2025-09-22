Non esistono pasti gratis al PalabancaEventi la presentazione del libro di Milton Friedman

Ilpiacenza.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 25 settembre alle ore 18 al PalabancaEventi di via Mazzini si terrà la presentazione del volume "Non esistono pasti gratis" di Milton Friedman.Saluti introduttivi di Danilo Anelli, il volume sarà presentato da Lorenzo Maggi in dialogo con Antonino Coppolino.Agli intervenuti (con. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

