Non comprare i prodotti con 729 nel codice a barre | il trend per boicottare Israele funziona davvero?
Su Instagram è diventato virale il boicottaggio dei prodotti con codice a barre 729, ma il prefisso non garantisce l’origine israeliana: etichette, registri e liste ufficiali sono strumenti più affidabili. 🔗 Leggi su Fanpage.it
