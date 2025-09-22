Non ci sarà! caso Grillo | la notizia dal tribunale fa discutere
Questa sera a Tempio Pausania è attesa la sentenza sul caso del presunto stupro di gruppo avvenuto in Costa Smeralda nel luglio 2019. Alla sbarra Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria, accusati di violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa italo-norvegese. La giovane non sarà presente in aula, come ha spiegato la sua legale, Giulia Bongiorno: «La ragazza fisicamente non ci sarà, perché l’ho vivamente sconsigliata, ma è come se fosse qui». Gli imputati, anch’essi assenti, saranno rappresentati dai rispettivi avvocati. Dopo anni di indagini e un processo seguito passo dopo passo dall’opinione pubblica, la giornata di oggi segna il momento decisivo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: caso - grillo
Caso Grillo Jr, si torna in aula e a sorpresa Ciro appare e sentenzia: «Nessuno di noi ha mai approfittato di qualcuno»
Caso Grillo Jr, chiesti 9 anni per tutti gli imputati: «Violenza documentata, una vicenda più grande di loro»
Caso Grillo jr: chiesti 9 anni di carcere per Ciro e i 3 amici accusati di stupro. Il pm: “Tutti, vittima compresa, coinvolti in una vicenda più grande di loro”
Ep.660 - Xi Jinping lancia la sua sfida all'ordine mondiale a guida Usa - Caso Grillo jr: lutto per il presidente dei giudici, slitta la sentenza - X Vai su X
Ultim'ora - Slitta la Sentenza sul caso Ciro Grillo - facebook.com Vai su Facebook
Dalle accuse alla sentenza, le tappe del caso Grillo Jr - Queste le tappe del caso che ha portato a processo Grillo Jr e altri tre suoi amici. Lo riporta ansa.it
La sentenza per il figlio di Beppe Grillo, Ciro, accusato di violenza sessuale di gruppo - I giudici di Tempio Pausania si sono riuniti per la sentenza di primo grado, sei anni dopo i fatti avvenuti in Costa Smeralda. Scrive today.it