Non ci sarà! caso Grillo | la notizia dal tribunale fa discutere

Questa sera a Tempio Pausania è attesa la sentenza sul caso del presunto stupro di gruppo avvenuto in Costa Smeralda nel luglio 2019. Alla sbarra Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria, accusati di violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa italo-norvegese. La giovane non sarà presente in aula, come ha spiegato la sua legale, Giulia Bongiorno: «La ragazza fisicamente non ci sarà, perché l’ho vivamente sconsigliata, ma è come se fosse qui». Gli imputati, anch’essi assenti, saranno rappresentati dai rispettivi avvocati. Dopo anni di indagini e un processo seguito passo dopo passo dall’opinione pubblica, la giornata di oggi segna il momento decisivo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

