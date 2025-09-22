Non ci sarà alcuno stato palestinese | il messaggio di Netanyahu dopo il riconoscimento di Regno Unito Australia e Canada

Ilfattoquotidiano.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Ho un messaggio chiaro per quei leader che riconoscono uno Stato palestinese dopo l’orribile massacro del 7 ottobre: state offrendo un’enorme ricompensa al terrorismo”. Ma “non accadrà, non si realizzerà, non verrà istituito uno Stato palestinese a ovest del fiume Giordano”. Così il premier israeliano Benjamin Netanyahu in un video messaggio. Il primo ministro ha rivendicato che sotto la sua leadership, Israele “ha raddoppiato gli insediamenti ebraici in Giudea e Samaria e continueremo su questa strada”. Poi ha aggiunto: “La risposta al tentativo di imporci uno Stato terrorista nel cuore della nostra terra sarà data dopo il mio ritorno dagli Stati Uniti”, mentre Gran Bretagna (Regno Unito), Australia e Canada hanno dichiarato il loro riconoscimento di uno Stato palestinese, in un cambiamento coordinato e epocale rispetto a decenni di politica estera occidentale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

non ci sar224 alcuno stato palestinese il messaggio di netanyahu dopo il riconoscimento di regno unito australia e canada

© Ilfattoquotidiano.it - “Non ci sarà alcuno stato palestinese”: il messaggio di Netanyahu dopo il riconoscimento di Regno Unito, Australia e Canada

In questa notizia si parla di: alcuno - stato

Regno Unito Canada e Australia riconoscono la Palestina Netanyahu | Non ci sarà nessuno Stato; Canada Regno Unito e Australia riconoscono lo Stato di Palestina Netanyahu | Non ci sarà mai.

sar224 alcuno stato palestinesePer Netanyahu la creazione di uno stato palestinese non è un’opzione - Lui e il suo governo l'hanno ribadito più volte, minacciando anche l'annessione di gran parte della Cisgiordania e ritorsioni contro i paesi occidentali ... Scrive ilpost.it

sar224 alcuno stato palestineseNo "categorico" Israele a Stato Palestina - "Israele respinge categoricamente la dichiarazione unilaterale di riconoscimento dello Stato palestinese da parte del Regno Unito e di diversi altri Paesi. Segnala rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Sar224 Alcuno Stato Palestinese