Non ci resta che tassare Mosca gioca la carta fisco per sopravvivere

Formiche.net | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla fine, era solo questione di settimane. Perché l’antifona era arrivata, forte, proprio lo scorso luglio, come raccontato da questo giornale. Al Cremlino, senza pensarci su troppo, avevano deciso che chi aveva debiti con il fisco, avrebbe dovuto pagare tutto e subito. E senza passare per la sentenza di un tribunale. Senza, cioè, alcun accordo transattivo via giudice. Era l’effetto collaterale, decisamente indesiderato, del progressivo collasso dell’economia russa, schiacciata dalle sanzioni (è in arrivo il pacchetto numero 19 da parte dell’Europa) e con le vendite di petrolio fortemente ridotte. 🔗 Leggi su Formiche.net

