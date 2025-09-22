Non cerco vendetta | parla il padre di una delle 20enni travolte e uccise in strada nel Lecchese

“ Non cerco il male di nessuno, non sono così cattivo, mia figlia non me la dà indietro nessuno”. Quelle di Eddy Cagliani non sono parole d’odio verso il 30enne che il 20 settembre ha investito a Brivio, nel Lecchese, la figlia Giorgia e l’amica Milena Marangon uccidendole. Il padre di una delle due giovani vittime non vuole alcuna vendetta per il conducente del mezzo, arrestato dopo essere risultato positivo all’assunzione di sostanze stupefacenti: “Questo signore può essere espulso, può andare in galera, può risarcirmi. Mi possono coprire d’oro fino al tetto, non me ne frega niente. Io voglio la mia bambina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

