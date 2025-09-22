Non bisognerebbe guardare i cani negli occhi | cosa c'è di vero e perché lo odiano

Guardare un cane sconosciuto negli occhi è una vera e propria forma di maleducazione nel "galateo canino". Lo sguardo fisso e prolungato è nel repertorio comportamentale del "miglior amico dell'uomo" un segnale di minaccia. Diverso quando accade tra Fido e la sua persona di riferimento, in quel caso vi è una vera e propria connessione che genera la produzione di ossitocina in entrambi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

