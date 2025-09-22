Noia nell’era digitale può essere un antidoto alla distrazione digitale

Viviamo in un ecosistema di continua sollecitazione. Notifiche, social, email e flussi di contenuti ininterrotti competono per il nostro focus, rendendo i momenti di autentica quiete sempre più rari. In questa economia dell’attenzione, la noia viene spesso percepita come un fallimento, un vuoto da colmare immediatamente con una distrazione digitale. Secondo un’analisi che attinge alla filosofia del Novecento, questa fuga sistematica potrebbe avere un costo esistenziale più profondo di quanto non sembri. Il filosofo tedesco Martin Heidegger, già nel secolo scorso, offrì una riflessione sulla noia che oggi suona sorprendentemente profetica. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

