Noi preti uniti contro il massacro di Gaza | è la rivolta dell’umano contro il disumano Il governo italiano? Se ne lava le mani

Andrea Bigalli, fiorentino, uno dei leader di Libera, l’associazione contro le mafie fondata da don Luigi Ciotti, è tra i mille sacerdoti firmatari (ma le adesioni continuano) della rete internazionale dei “ Preti contro il genocidio ” a Gaza e nei Territori. Teologo, giornalista, critico cinematografico, dal 1999 è parroco della chiesa di Sant’Andrea in Percussina, a San Casciano. “Il senso dell’iniziativa è molto semplice da raccontare. Quando il mondo brucia e noi rischiamo di perdere ogni senso della nostra umanità in qualche modo bisogna reagire. Il nostro è un appello perché cessi il massacro di un popolo, delle persone indifese, delle donne, e soprattutto dei bambini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

