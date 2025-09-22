Nocera Superiore consegnate e-bike alla Polizia Municipale
A Nocera Superiore gli agenti della Polizia Municipale hanno ricevuto nuove biciclette a pedalata assistita, consegnate questa mattina al Comando guidato dal comandante Paolo Prudente. Le e-bike entrano a far parte del parco mezzi in dotazione al Comando e saranno utilizzate dagli agenti della. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
