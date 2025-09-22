Nizza-Roma il programma della vigilia | alle 19 | 30 la conferenza stampa di Gasperini
Il cammino della Roma in Europa League 2025-2026 sta per prendere il via. I giallorossi di Gian Piero Gasperini saranno di scena mercoledì sera all’ Allianz Riviera contro il Nizza, con l’obiettivo di partire subito col piede giusto anche sul palcoscenico internazionale. Il programma della vigilia. La vigilia sarà scandita da un programma preciso: alle 15:00 è in programma la rifinitura a Trigoria, con il consueto quarto d’ora aperto alla stampa. Poi, alle 17:30, la squadra giallorossa decollerà in direzione Francia, dove l’arrivo è previsto intorno alle 19:00. Alle 19:30 si svolgerà la conferenza stampa di Gasperini, che parlerà insieme a un calciatore per presentare la sfida. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: nizza - roma
Dove vedere in tv Nizza-Roma, Europa League calcio: orario, canale, streaming
Sorteggi Europa League: Lilla, Nizza e Stoccarda per la Roma. Bologna alle prese con Aston Villa e Celta Vigo
Europa League, il calendario della Roma: esordio in trasferta con il Nizza
Nizza-Roma: buone notizie per Gasperini, torna in gruppo un big https://romanews.eu/nizza-roma-buone-notizie-per-gasperini-torna-in-gruppo-un-big/… #ASRoma #RomanewsEU - X Vai su X
Partita di calcio di UEFA Europa League tra OGC Nice e A.S. Roma (Stadio “Allianz Riviera” – Nizza, 24 settembre 2025) In vista dell’evento in oggetto, s’informa che, in caso di necessità, questo Consolato Generale sarà costantemente reperibile – dalle ore 8 - facebook.com Vai su Facebook
Nizza-Roma, domani alle 19.30 la conferenza stampa di Gasperini; Lazio-Nizza, dove vedere la partita di Europa League in tv e streaming; L’agenda di Natale a Nizza Costa Azzurra.
Verso Nizza-Roma: domani alle 15 la rifinitura, alle 19.30 la conferenza stampa - Reso noto il programma della vigilia della sfida di mercoledì alle 21. Scrive ilromanista.eu
Nizza-Roma, domani alle 19.30 la conferenza stampa di Gasperini - Anti vigilia europea per la Roma che mercoledì affronterà il Nizza in Europa League. Come scrive msn.com