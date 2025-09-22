Nizza-Roma Europa League 24-09-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici
Riparte la fase a gironi di Europa League e fa il suo debutto europeo stagionale la Roma di Gasperini che è di scena sul campo del Nizza di Haise. Gli Aiglons non se la passano bene in campionato e il 4 1 di sabato scorso sul campo de Brest è l'ennesimo KO esterno pesante. Una squadra che ha in parte risentito dell'eliminazione dalla Champions e che non .
Momenti di tensione in serata nel centro di Nizza tra alcuni supporters della Roma e quelli del Nizza (alcuni hanno gridato ai romanisti: ' A Roma solo la Lazio'). Sono intervenute le forze dell'ordine locali nei pressi della Piazza Yitzhak Rabin, meeting point d - X Vai su X
LIVE - La conferenza stampa di Gian Piero Gasperini e Neil El Aynaoui Press conference ahead of Nizza v Roma - facebook.com Vai su Facebook
