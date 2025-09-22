In casa Roma si dovrà archiviare velocemente la vittoria nel derby per focalizzare tutte le energie sulla prossima sfida, che è in programma già mercoledì 24 settembre, alle ore 21. Per i giallorossi ci sarà infatti l’esordio in Europa League, dove l’avversario della prima giornata di League Phase sarà il Nizza. Sfida decisamente importante quella che attende la formazione di Gasperini, che dovrà subito partire con il piede giusto per cominciare a macinare punti per la qualificazione diretta agli ottavi. Come riportato dall’ANSA, a pochi giorni dal match dell’ Allianz Riviera, la UEFA ha ufficializzato le designazioni arbitrali, con i giallorossi che saranno diretti dallo spagnolo Juan Martinez Munuera. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Nizza-Roma, annunciato il direttore di gara: sarà Juan Martinez Munuera