Nintendo contro Pocketpair | Le Mod non sono arte

La battaglia legale tra Nintendo e Pocketpair, lo studio dietro al discusso Palworld, ha aperto un fronte inaspettato che va oltre la singola disputa. Al centro della vicenda c’è una questione di principio: possono i mod essere considerati “prior art” in ambito brevettuale? La risposta che i tribunali daranno non avrà conseguenze solo per i due contendenti, ma potenzialmente per l’intero settore videoludico. Nintendo denuncia – Gamerbrain.net La posizione di Nintendo e il nodo delle mod. Secondo l’azienda giapponese, una mod non rappresenta un’opera autonoma, poiché necessita di un gioco base per funzionare. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Nintendo contro Pocketpair: Le Mod non sono arte

In questa notizia si parla di: nintendo - pocketpair

La causa di palworld potrebbe danneggiare nintendo più di pocketpair

Palworld: aggiornamenti sulla causa di nintendo e la risposta di pocketpair

Nintendo contro Pocketpair: le mod non sono un'opera autonoma - X Vai su X

Nei prossimi mesi ci saranno meno comunicazioni sul titolo e il prossimo aggiornamento invernale non sarà grosso quanto Feybreak, anche se riserverà alcune sorprese. " Così Bucky, responsabile della comunicazione e del publishing di Pocketpair, ha chiar - facebook.com Vai su Facebook

Nintendo non considera le mod dannose per le proprietà intellettuali; Nintendo continua la battaglia contro Palworld con le mod; Palworld vs Nintendo: PocketPair potrebbe salvarsi dalla causa grazie a GTA 5.

Nintendo contro Pocketpair: le mod non sono un’opera autonoma - Nintendo, nella sua battaglia legale contro Pocketpair (sviluppatore di Palworld), ha sostenuto che le mod non possano essere considerate “prior art” in ambito brevettuale. Da techgaming.it

Nintendo sostiene che la mod di Dark Souls 3 non è una 'prior art valida' nella causa di Palworld sui brevetti Pokémon - Il creatore di Palworld, Pocketpair, ha sempre sostenuto, durante le cause legali con Nintendo, che ci sono diversi esempi di come quest'ultima non abbia il monopolio del gameplay e delle meccaniche d ... Da notebookcheck.it