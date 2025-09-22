Neanche il tempo di godersi troppo il successo contro lo Scandicci – il primo nel girone E di Serie D – che per il Prato è l’ora di pensare al prossimo appuntamento. Già, perché mercoledì è in programma (ore 15) il primo turno infrasettimanale del campionato. In vista della trasferta ad Altopascio, i biancazzurri tornano ad allenarsi oggi, e lo faranno a Viaccia, dopo aver osservato ieri il giorno di riposo. Vedremo quelle che saranno le condizioni del gruppo dopo l’impegno di sabato. Da valutare soprattutto la situazione legata ad Andrea Settembrini: per il secondo match consecutivo, il centrocampista ex Arezzo non è stato convocato a causa dell’infiammazione al ginocchio che lo sta tormentando. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Niente relax per il Prato: sotto con il Tau