nicotera completato con successo il biorisanamento del torrente san giovanni

Si è conclusa con risultati eccellenti l’operazione di biorisanamento del torrente San Giovanni, che sfocia nel centro spiaggia di Nicotera Marina. Avviata lo scorso 5 agosto e terminata il 12 settembre, l’iniziativa ha riportato limpidezza alle acque e favorito il ritorno di fauna acquatica come pesci, rane e granchi. L’intervento, promosso dalla Pro Loco di Nicotera e realizzato grazie ai prodotti biologici forniti gratuitamente dalla Wetstone srl, si inserisce in un percorso di recupero ambientale già sperimentato con successo nel fiume Mesima e nel torrente Vena. La tecnologia adottata sfrutta miscele di microrganismi, enzimi ed estratti vegetali in grado di accelerare i processi naturali di autodepurazione, contrastando l’inquinamento fognario e limitando il rischio di fioriture algali. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

