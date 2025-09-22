Nico Paz cosa è successo davvero nei mesi scorsi per l’argentino L’Inter l’offerta del Tottenham ma non solo | tutti i dettagli in questa ricostruzione

Nico Paz, la ricostruzione dei mesi scorsi. L’Inter, l’offerta del Tottenham ma non solo: cosa è successo davvero per l’argentino. Un sogno svanito, un’occasione persa. Il nome di Nico Paz ha infiammato per mesi la fantasia dei tifosi dell’ Inter, ma la realtà, come svelato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, è un’altra: il club nerazzurro ha pensato seriamente al talento argentino, ma la sua esplosione lo ha reso un obiettivo economicamente irraggiungibile. Il retroscena: un pensiero concreto, ma senza l’affondo. « L’Inter adora Nico Paz », ha spiegato Romano. Il club nerazzurro, forte anche degli ottimi rapporti del vicepresidente Javier Zanetti con la famiglia del giocatore, aveva fatto più di un pensiero sul fantasista del Como tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nico Paz, cosa è successo davvero nei mesi scorsi per l’argentino. L’Inter, l’offerta del Tottenham ma non solo: tutti i dettagli in questa ricostruzione

Nico Paz la prossima estate tornerà al Real Madrid per soli 10 milioni (Fabrizio Romano) - Sempre più sicuro il ritorno di Nico Paz al Real Madrid nel 2026; il trequartista è diventato in due anni un calciatore chiave del Como. Segnala ilnapolista.it

