NFL week 3 | gli Eagles piazzano la rimonta clamorosa vincono Chiefs e Bills mentre i Packers perdono un match incredibile
Molto spesso dire “è successo di tutto” è inflazionato ed eccessivo. Quanto accaduto nella Week 3 della NFL 2025-2026, invece, rappresenta perfettamente quel modo di dire. Nei match a cui abbiamo assistito i colpi di scena non sono mancati, anzi, tra intercetti a pioggia, errori, field goal bloccati e rimonte che hanno del sensazionale. Tra queste, ovviamente, quella dei campioni in carica. I Philadelphia Eagles (3-0) hanno vinto 33-26 all’ultimo respiro contro i Los Angeles Rams (2-1) che stavano passeggiando fino a metà terzo quarto sul 26-7. Dopodiché i padroni di casa prima accorciano sul 26-21, quindi vanno al sorpasso a 1:48 dalla fine contro il td di DeVonta Smith per il 27-26. 🔗 Leggi su Oasport.it
