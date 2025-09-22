New York Canta 2025 la musica italiana conquista Brooklyn | l’evento arriva su Rai2 con Ema Stokholma

New York si prepara a vestirsi di tricolore con la XVII edizione di “ New York Canta 2025 ”, il festival della musica italiana diventato nel corso degli anni un appuntamento irrinunciabile per la comunità italo-americana e non solo. L’evento musicale torna anche quest’anno su Rai2 con due serate evento condotte da Ema Stokholma. New York Canta 2025, quando in tv su Ra i2. La grande musica italiana torna protagonista a New York con l’evento “ New York Canta 2025 ” in programma domenica 12 ottobre 2025 presso l’Oceana Theatre di Brooklyn. A condurre la serata Ema Stokholma, conduttrice radiofonica e televisiva, capace di muoversi con naturalezza tra linguaggi e piattaforme diverse. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - New York Canta 2025, la musica italiana conquista Brooklyn: l’evento arriva su Rai2 con Ema Stokholma

