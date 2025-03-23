Poker Napoli, Conte è primo da solo. Ma che sofferenza con il PisaPremio Yashin 2025, Sommer finisce sul podio. I complimenti ...Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Napoli Pisa la decide Lucca, ma che ...Classifica Serie A 2025/26 LIVE: il Napoli torna in vetta a punteggio ...Conte primo con il brivido e tra le polemiche arbitrali: il Napoli ...PAGELLE E TABELLINO NAPOLI-PISA 3-2: serataccia per Di Lorenzo e ...Rampe pericolose, metro inaccessibili e bus "senza voce": l'odissea ...Mercurio Festival: ai Cantieri Culturali alla Zisa teatro, danza e un ...Incendio a Rovato vicino Brescia, a fuoco magazzino di pneumatici: ...Allerta meteo su Roma e Lazio, il maltempo si aggrava su quasi tutto ...La Francia riconosce lo Stato di Palestina, Macron all’Onu: ...Il Napoli batte il Pisa, prende i punti e scappa in testa. Leggi le notizie dell'Ultima Ora

Quando il codice diventa gioco: Ubisoft Milan alla DevFest 2025

Sabato 11 ottobre 2025, l’architettura avveniristica di Città della Scienza a Napoli diventerà il p... ► sbircialanotizia.it

Acerbi sicuro: «A Monaco da favoriti, ma… vi spiego cosa è successo»

di RedazioneAcerbi ha parlato della finale di Champions. Il difensore dell’Inter si racconta in occa... ► internews24.com

“Droni sull’aeroporto”. L’allarme all’improvviso, sospesi tutti i voli: cosa sta succedendo

Aeroporto di Copenaghen bloccato a causa di droni sospetti. È accaduto nel pomeriggio di lunedì 22 ... ► thesocialpost.it

Papera di Chevalier e il Psg va ko: il Marsiglia fa festa nella serata del Pallone d

L'Olympique, dopo 14 anni, è tornato a vincere in casa contro i parigini. De Zerbi espulso nel final... ► gazzetta.it

Grande Fratello, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Volete sapere come potrete rivedere l’ultima puntata andata in onda del Grande Fratello? Siete all... ► tutto.tv

Pallone d

Tutto pronto per il Pallone d'Oro 2025. La cerimonia che ha assegnato il trofeo individuale più ambi... ► ilmattino.it

Napoli Pisa, rigore negato ai toscani! Marelli sicuro: «De Bruyne Leris? Step on foot. Il fallo di mano non c’è»

di RedazioneNapoli Pisa, l’ex arbitro ora commentatore di Dazn per la moviola analizza l’episodio pi... ► internews24.com

Minacce mafiose alla giornalista di Fanpage Giorgia Venturini: “Colpita perché faccio il mio lavoro”

Durante il live show su YouTube di stasera a “Confidential”, Giorgia Venturini ha raccontato le int... ► fanpage.it

Tegola Napoli, si fa male un top: guai in vista per Conte

Serie A, Napoli Pisa in corso: c’è un infortunio pesante tra le fila azzurra. Calciatore in dubbio ... ► spazionapoli.it

Il sondaggio di Mentana: chi sale, chi scende e chi fa il botto

Con le elezioni regionali alle porte, il sondaggio Swg per Tg La7 del 22 settembre conferma la tenu... ► liberoquotidiano.it

Mercurio Festival: ai Cantieri Culturali alla Zisa teatro, danza e un concerto speciale della Palestina

La seconda settimana di Mercurio Festival si apre giovedì 25 settembre con il teatro: andrà in sce... ► palermotoday.it

Allarme droni: chiuso l’aeroporto di Copenaghen

L’aeroporto internazionale di Kastrup a Copenaghen, il principale scalo della Danimarca, è stato te... ► lidentita.it

Coppia esplosiva alla Laver Cup: Rachel Stuhlmann e la sua compagna regine del red carpet

Rachel Stuhlmann e Eugenie Bouchard incantano al gala della Laver Cup 2025 con look iconici e pose ... ► ilveggente.it

Usa, l’annuncio di Abc: «Lo show di Jimmy Kimmel ripartirà»

Come preannunciato, Disney e Abc riporteranno in onda lo show di Jimmy Kimmel a partire da martedì ... ► lettera43.it

Avengers risolve l’errore dei film degli X Men con costumi fedeli ai fumetti

Il prossimo film degli Avengers, intitolato “Doomsday”, rappresenta un importante passo avanti nel ... ► jumptheshark.it

Revisiting breaking bad: dure verità da scoprire

La serie televisiva “Breaking Bad” è riconosciuta come una delle produzioni più apprezzate e acclam... ► jumptheshark.it

"Vorrei un processo in Italia". Salis "preoccupata" alla vigilia del voto per l

Martedì 23 settembre è il giorno della verità per Ilaria Salis: Il Jurì è chiamato a votare per la ... ► ilgiornale.it

Incubo per i nubifragi al Nord. Esonda il Seveso, dispersa una donna nell

È di una donna dispersa nell'Alessandrino, frane, allagamenti e smottamenti in tutto il Nord Italia... ► iltempo.it

ProPal all

Turisti stranieri che provano a scavalcare le cancellate chiuse della stazione Centrale trascinando... ► iltempo.it

Concerto tributo a Eros Ramazzotti a Carini: i "Nuovi eroi" al Parco cittadino

Conosci tutti i brani di Eros Ramazzotti? Allora non puoi perderti la prima data dei Nuovi Eroi al... ► palermotoday.it

Come finisce Killer Elite: spiegazione finale del film con Robert De Niro

Come finisce Killer Elite, trama e finale Killer Elite è un film diretto da Gary McKendry, basat... ► spettacoloitaliano.i

F1, Toto Wolff: “Russell avrebbe potuto vincere la gara di Baku”

Partito dal quinto posto in griglia, George Russell ha concluso al secondo posto il GP di Azerbaija... ► oasport.it

Inter, D’Ambrosio: “Difesa da ringiovanire? I dirigenti hanno visto dei punti di forza, giusto continuare così”

L’ex difensore dell’Inter, Danilo D’Ambrosio, a Radio Sportiva ha espresso la sua opinione sul mome... ► ilprimatonazionale.i

“Era rigore”: polemiche accese durante Napoli – Pisa

Serie A, Napoli – Pisa: è polemica dopo 45 minuti. I tifosi invocano il calcio di rigore nonostante... ► spazionapoli.it

Napoli Pisa 1 0, inizia il secondo tempo al Maradona (LIVE)

Il Napoli di Conte affronta il Pisa al Maradona nel Monday night al Maradona. Conte si affida agli ... ► ilnapolista.it

"Non esistono pasti gratis", al PalabancaEventi la presentazione del libro di Milton Friedman

Giovedì 25 settembre alle ore 18 al PalabancaEventi di via Mazzini si terrà la presentazione del v... ► ilpiacenza.it

Pizzerie, due pugliesi tra le 100 migliori d

Pubblicata la nuova edizione della guida Pizzerie d?Italia del Gambero Rosso, la tredicesima. All'in... ► quotidianodipuglia.i

Gaza, poesie sotto le bombe: dieci giovani trasformano il dolore in versi

Dentro l’aria rarefatta dei bombardamenti, dieci voci palestinesi trasformano l’angoscia in versi. ... ► sbircialanotizia.it

Mattarella “Social possono essere armi, bullismo va contrastato”

NAPOLI (ITALPRESS) – “I social sono adoperati spesso come armi che colpiscono in profondità. Il bu... ► ildenaro.it

Varsavia avverte Mosca: "Abbatteremo i velivoli russi che violano i confini"

Le tensioni nei cieli dell'Europa orientale e sul Mar Baltico per le ripetute provocazioni russe fin... ► tgcom24.mediaset.it

Fornaro (Dem): ”Con il premierato chi vince prende tutto”

L’ex sindaco Valentino Castellani ha citato più volte Norberto Bobbio per ricordare i pilastri dell... ► nuovasocieta.it

“Un balzo in avanti”. Sondaggi, il dato è clamoroso: c’è chi può sorridere davvero

Fratelli d’Italia cala leggermente, il Partito Democratico si stabilizza e il Movimento 5 Stelle gu... ► thesocialpost.it

Piantedosi: "Più di 50 feriti tra forze di polizia. Isolare i violenti"

"In Italia contiamo più di 50 feriti tra le forze di Polizia e ci sono delle persone fermate: credo ... ► iltempo.it

Stan lee in un ologramma ai alla comic con di los angeles

Il mondo del cinema e dei fumetti si trova al centro di un dibattito acceso riguardo all’uso delle ... ► jumptheshark.it

“Il missile simbolo dell’Apocalisse”. Trump lancia la sfida nucleare

Nel cuore della notte, un bagliore terrificante ha squarciato il cielo sopra l’Atlantico centro-mer... ► thesocialpost.it

Tognozzi Rio Ave, adesso è ufficiale: l’ex Juve è il nuovo direttore del club portoghese. Il comunicato con tutti i dettagli

di Redazione JuventusNews24Tognozzi Rio Ave, adesso è ufficiale: l’ex Juve è il nuovo direttore: tut... ► juventusnews24.com

Serata tributo a Lucio Dalla a Carini: concerto dei "Futura" al parco cittadino

I Futura porteranno a Carini il loro intenso tributo a uno degli artisti più amati del panorama mu... ► palermotoday.it

Le medaglie olimpiche vinte finora dall’Italia ai Mondiali 2025: superata quota 30, più bronzi che ori e argenti

Molti sport stanno vedendo terminare la stagione agonistica 2025 ed in molti casi l’appuntamento pi... ► oasport.it

“Devo ritirarmi, la malattia avanza”: famiglia reale, il terribile annuncio della principessa

Mette-Marit di Norvegia torna al centro dell’attenzione pubblica e questa volta a far discutere è i... ► thesocialpost.it

Trump: “Riconoscere la Palestina è una ricompensa per Hamas, non serve a liberare gli ostaggi”

Vigilia incandescente. Se, come anticipato da giorni Regno Unito, Australia, Canada e Portogallo (... ► secoloditalia.it

Napoli Pisa 3 2, la decidono Gilmour, Spinazzola e Lucca: azzurri a punteggio pieno

Fino al minuto 39' il match disputato questa sera al Maradona è stato nel segno degli episodi arbitr... ► ilmattino.it

Spari a Salerno: fermati tre italiani e tavolo sulla sicurezza in Prefettura

AGI -  Prima un violento litigio, poi gli spari. È successo nel centro storico di Salerno nel pomer... ► agi.it

Ubriaco alle sue nozze, sposo 35enne insulta e minaccia la proprietaria della location: condannato a 4 mesi

Il Tribunale di Varese ha condannato in primo grado, con pena sospesa, a 4 mesi un 35enne accusato ... ► fanpage.it

Allerta meteo su Roma e Lazio, il maltempo si aggrava su quasi tutto il territorio: attesi pioggia e rovesci

Allerta meteo a Roma e nel Lazio: temporali e vento forte dal 22 al 23 settembre. Protezione Civile ... ► virgilio.it

Incendio a Rovato vicino Brescia, a fuoco magazzino di pneumatici: ordinanza del Comune per la salute pubblica

Fiamme e un'intensa nube di fumo nero si sono innalzate a causa di un incendio nello scantinato di u... ► virgilio.it

PAGELLE E TABELLINO NAPOLI PISA 3 2: serataccia per Di Lorenzo e Hojlund, Lucca affonda la sua ex

Top, flop, pagelle e tabellino di Napoli-Pisa, il posticipo che chiude la quarta giornata di campio... ► calciomercato.it

La prima mostra italiana di Thomas Taylor: sketch e illustrazioni esclusive

Nel 2025, Thomas Taylor, illustratore riconosciuto a livello internazionale per la celebre copertin... ► nerdpool.it

Sciopero per Gaza in diretta, l’Italia in corteo: pesanti scontri a Milano, bloccata la stazione Termini. Salvini: “D’ora in poi chi organizza cortei verserà cauzione”

Le ultime notizie sullo sciopero generale per Gaza oggi, 22 settembre, e gli aggiornamenti sulla gue... ► fanpage.it

Napoli Pisa 3 2, Lorran riporta i toscani in partita (LIVE)

Il Napoli di Conte affronta il Pisa al Maradona nel Monday night al Maradona. Conte si affida agli ... ► ilnapolista.it

ZOONIZINI, l’altra faccia degli ASTRO: con DICE debutta l’unit di MJ e JINJIN

Il tempo non cancella i legami, li trasforma. Nove anni di ASTRO hanno insegnato che la musica non ... ► panorama.it

Nuovo successo per Wine Next in Fiera: 2.000 operatori incontrano oltre 100 cantine

Si è chiusa in Fiera a Padova con la partecipazione di circa 2.000 operatori qualificati Wine Next... ► padovaoggi.it

L’elicottero precipita, poi l’incendio: spaventoso in Italia, una colonna di fumo

Un pomeriggio di paura a Fiano Romano, nella provincia a nord di Roma, dove un elicottero è precipi... ► thesocialpost.it

Piazza della Libertà per Gaza, accorrono quasi 2mila persone: "Non si può più restare a guardare"

Anche Cesena si mobilita per la Palestina. Quasi duemila persone si sono ritrovate in piazza della... ► cesenatoday.it

Garbo: “Il problema è che non c’è il centravanti, vedremo cosa si inventerà Allegri”

Daniele Garbo a 'Maracanà', trasmissione di TMW Radio, ha parlato del Milan di Allegri e delle possi... ► pianetamilan.it

Ligue 1: Marsiglia batte PSG 1 0 con gol di Aguerd

Ligue 1: Marsiglia sorprende il PSG con una vittoria tattica e un Aguerd decisivo La Ligue 1 reg... ► gbt-magazine.com

"Palestina libera", il centro storico invaso dal corteo per Gaza

«A Piacenza oggi si è manifestato per la pace nella striscia di Gaza, e lo si farà anche domani. S... ► ilpiacenza.it

Mattarella apre l’anno scolastico con gli studenti di Napoli

La visita del presidente Sergio Mattarella a Napoli segna l’inizio ufficiale del nuovo anno scolast... ► sbircialanotizia.it

Alexander Bublik come i primi tre tennisti del mondo nel 2025 per un dato

Un 2025 da incorniciare per Alexander Bublik. Il kazako ha conquistato l’accesso alla quarta finale... ► oasport.it

Addio a Nadia, la presidente del New Eventi Privilege Club Private di Aiello del Sabato: «Guida preziosa»

L’annuncio della scomparsa Con un post affidato ai canali social ufficiali, il New Eventi Privil... ► notizieaudaci.it

“Droni sorvolano l’aeroporto di Copenaghen”: traffico aereo sospeso e voli dirottati

L’aeroporto di Copenaghen è stato temporaneamente chiuso a causa del rilevamento di alcuni droni so... ► ilfattoquotidiano.it

Crotone, il sindaco Voce invia una lettera alla presidente del Consiglio affinché l’Italia riconosca lo stato della Palestina

Il sindaco Voce ha inviato una lettera aperta alla presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Me... ► laprimapagina.it

Napoli Pisa 1 1, il Pisa pareggia con Nzola su rigore (LIVE)

Il Napoli di Conte affronta il Pisa al Maradona nel Monday night al Maradona. Conte si affida agli ... ► ilnapolista.it