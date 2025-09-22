Netanyahu wanted i cartelli dei manifestanti pro Palestina a Piazza dei Cinquecento a Roma – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 22 settembre 2025 Nel giorno in cui Cgil, Usb e altri sindacati hanno lanciato uno sciopero generale per la Palestina, una grandissima quantità di persone si è riunita a Piazza dei Cinquecento per manifestare contro la guerra in corso a Gaza e in Palestina. Molti i cartelli esposti. Una faccia di Benjamin Netanyahu in un manifesto dei ricercati con la scritta "wanted", moltissime bandiere della Palestina. "I bambini si abbracciano". "Immagina di essere così stupide da chiamare genocidio diritto di difendersi". Una bandiera dei pirati di Cappello di Paglia, tratta dal noto manga e anime One Piece e molti altri. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: netanyahu - wanted

