Netanyahu gestisce fondi Qatar che finanziano Hamas | strategia di tenere vivo terrorismo per annientare Gaza e mantenere potere in Israele

Ilgiornaleditalia.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il premier israeliano avrebbe consentito e sovrinteso ai flussi finanziari del Qatar verso Hamas, alimentando il conflitto e la crisi umanitaria a Gaza, come anticipato da Il Giornale d'Italia e confermato dall'ex agente del Mossad Udi Levi Sempre più fonti internazionali e autorevoli puntano. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

netanyahu gestisce fondi qatarLa rivolta dell’ex agente del Mossad: «Fondi dal Qatar e conti in criptovalute? Ora un’inchiesta sul premier di Israele e la sua famiglia» - La storia di Udi Levi, per 14 anni numero uno dell'intelligence finanziaria del Mossad. Si legge su msn.com

Golan, 'fondi dal Qatar a Netanyahu e alla famiglia' - Il presidente del partito dei Democratici Yair Golan, ha presentato una memoria difensiva in risposta alla causa intentata contro di lui da Benyamin Netanyahu, che lo accusa di diffusione di menzogne ... Lo riporta ansa.it

