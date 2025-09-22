Netanyahu gestisce fondi Qatar che finanziano Hamas | strategia di tenere vivo terrorismo per annientare Gaza e mantenere potere in Israele

Il premier israeliano avrebbe consentito e sovrinteso ai flussi finanziari del Qatar verso Hamas, alimentando il conflitto e la crisi umanitaria a Gaza, come anticipato da Il Giornale d'Italia e confermato dall'ex agente del Mossad Udi Levi Sempre più fonti internazionali e autorevoli puntano. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

