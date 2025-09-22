Netanyahu | distruggere l’asse iraniano

Imolaoggi.it | 22 set 2025

Netanyahu ha detto ai vertici militari che Israele deve "distruggere l'asse iraniano" e ha "il potere di farlo". 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

