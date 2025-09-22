Netanyahu | Combatteremo gli appelli per uno Stato palestinese | In aumento l' attività aerea sulla Global Sumud Flotilla

Israele: "Eliminati numerosi terroristi nelle ultime 24 ore". La Giordania riapre parzialmente il valico di Allenby. Hamas pubblica una foto dei 47 ostaggi israeliani. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Netanyahu: "Combatteremo gli appelli per uno Stato palestinese" | In aumento l'attività aerea sulla Global Sumud Flotilla

In questa notizia si parla di: netanyahu - combatteremo

Hamas contro Netanyahu: «Combatteremo chiunque voglia occupare Gaza». L'Onu: «Evitare ulteriore escalation»

Vertice di oltre dieci ore, passa la linea di Netanyahu: «Conquistare Gaza». Hamas: «Combatteremo contro chiunque»

Israele, Netanyahu: "Combatteremo gli appelli al riconoscimento della Palestina"

Canada, Australia e UK riconoscono la Palestina. Netanyahu: "Combatteremo contro gli appelli". Domani il voto all'Assemblea Generale dell'Onu - facebook.com Vai su Facebook

ISRAELE - Netanyahu: "Combatteremo gli appelli al riconoscimento della Palestina" https://ift.tt/ZbMR59W - X Vai su X

Regno Unito, Canada e Australia riconoscono la Palestina. Netanyahu: Nessuno stato palestinese - Il capo di gabinetto di Netanyahu è il nuovo ambasciatore in Gran Bretagna; Guerra Israele, Uk, Canada e Australia riconoscono Palestina. Netanyahu: Mai uno Stato; Israele: Netanyahu, combatteremo appelli per Stato Palestinese, e' minaccia per noi.

Canada, Regno Unito e Australia riconoscono lo «Stato di Palestina». Netanyahu: «Combatteremo gli appelli» - «Oggi, per ravvivare la speranza di pace tra palestinesi e israeliani e di una soluzione a due Stati, il Regno ... Si legge su msn.com

Israele: Netanyahu, combatteremo appelli per Stato Palestinese, e' minaccia per noi - "La creazione di uno Stato palestinese metterebbe in pericolo la sopravvivenza di Israele". ilsole24ore.com scrive