Nessuno mi ridarà indietro la mia bambina | lo sfogo del padre di Giorgia travolta da un camion nel Lecchese

Fanpage.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Non voglio nemmeno vedere dov'è successo l'incidente. Io da quella strada non passo più". Così Eddy Cagliani, padre di una delle ragazze travolte da un camion nel Lecchese, si è sfogato ai microfoni di Repubblica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ridar - indietro

ridar224 indietro mia bambinaIl papà di Giorgia Cagliani: “Non odio quell’uomo, ma niente potrà ridarmi la mia bambina” - Mi disse: papà, per regalo vorrei le scarpe. Scrive milano.repubblica.it

ridar224 indietro mia bambinaChiara, che ha scoperto di avere un tumore al seno mentre allattava: «A 4 mesi, la mia bambina mi ha salvato la vita» - Sua figlia aveva smesso improvvisamente di attaccarsi a un seno e lei aveva quindi deciso di sospendere l’allattamento. Riporta vanityfair.it

Cerca Video su questo argomento: Ridar224 Indietro Mia Bambina