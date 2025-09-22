Nessuno mi ridarà indietro la mia bambina | lo sfogo del padre di Giorgia travolta da un camion nel Lecchese

"Non voglio nemmeno vedere dov'è successo l'incidente. Io da quella strada non passo più". Così Eddy Cagliani, padre di una delle ragazze travolte da un camion nel Lecchese, si è sfogato ai microfoni di Repubblica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il papà di Giorgia Cagliani: “Non odio quell’uomo, ma niente potrà ridarmi la mia bambina” - Mi disse: papà, per regalo vorrei le scarpe. Scrive milano.repubblica.it

