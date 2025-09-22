Francesco Totti e Luciano Spalletti hanno fatto la pace. È la notizia del giorno, il popolo non aspettava altro, il litigio condominiale fra i due aveva scosso coscienze romaniste e italiane, anche lady Ilary aveva partecipato al contenzioso offrendo perfidamente all'allenatore il disco dal titolo «Piccolo uomo» e, per ribadire il concetto, dopo l'esonero del ct dalla Nazionale, aveva danzato sulle note della canzone di Mia Martini. Roba da archivio di pettegolezzi. Ora i due, non la Blasi, filano che è un piacere. Sono bastati i denari di un liquore digestivo, ideale per superare l'acidità: è stata confezionata la réclame, allestito un set cinematografico, si è provveduto ad una serie di fotografie alla bisogna. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Nemici di sport, amici di spot