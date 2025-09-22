Strepitosa performance della Nazionale di salto ostacoli che nell’ultima tappa della LLN a Gassin ha chiuso seconda solo per una penalità di differenza con i fortunati britannici, che nella seconda manche hanno fatto traballare ben quattro barriere, poi rimaste su. In tutta la prova solo tre binomi hanno realizzato doppio netto e due erano italiani. Nel dettaglio: Pisani-Chatolinue PS 00, Camilli-Chacareno Ps 88, Bucci-Hantano 00, Casadei-Marbella 8-np (in seconda manche prendevano il via solo tre binomi per squadra). Totale: 16 penalità contro le 15 degli inglesi, terzo il Belgio con 17. A seguire: Germania (18) in testa dopo il primo giro, poi Francia (20), Usa (24), Svezia (24), Svizzera (38). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Nell'ultima tappa della League of Nations. Pisani e Bucci perfetti, è un argento di rabbia