Nel ricordo del prete della Resistenza | a Bettola una via per don Borea
Una memoria che si rinnova e che d’ora in poi rivivrà nel cuore e nella mente di chi transiterà lungo la via dedicata al parroco don Giuseppe Borea. Nel pomeriggio di sabato 20 settembre in località Fra i Luoghi di Bettola si è tenuta la cerimonia di presentazione della targa e di intitolazione. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
In questa notizia si parla di: ricordo - prete
