Il funerale di Charlie Kirk non è stato soltanto una cerimonia di commiato, ma un vero e proprio evento epocale. L’arena gremita, i toni solenni, la costruzione scenica della giornata hanno reso evidente come il lutto personale si sia trasformato in rito collettivo, dove la morte di un leader diventa fondamento di fede. Non più un uomo che se ne va, ma una figura che viene innalzata a simbolo e, in parte, a icona religiosa. Ciò che è andato in onda non era il ricordo privato di un militante, ma la proiezione di un mito politico-spirituale. Le immagini e le parole non raccontavano tanto la vita di Kirk, quanto la sua morte come passaggio a un’altra dimensione, come se si trattasse di un sacrificio necessario. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Nel funerale americano va in onda il Medioevo prossimo venturo