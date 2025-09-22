Nel cuore del Gargano è realtà il primo parco della preistoria all' aperto
Sabato 20 settembre, in località Coppa di Mezzo, agro di San Marco in Lamis, è stato inaugurato l'Apulia ‘GeoNat Park’, il parco della preistoria all'aperto ideato con e per le scuole come sistema laboratoriale dove l’esperienza diretta diventa conoscenza e dove ogni visita è un’occasione per. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: cuore - gargano
Cammino dell'Arcangelo, tra le grotte di San Michele di Cagnano Varano e di Monte Sant'Angelo, 27 e 28 settembre Sabato 27 partiremo dai paesaggi lagunari per arrivare al cuore del Gargano, i suoi boschi millenari. Sarà un cammino meraviglioso, den - facebook.com Vai su Facebook