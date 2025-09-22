Nel buio della notte in moto contro una balla di fieno | miracolato
Nel buio della notte ha trovato un ostacolo inaspettato sulla sua strada e la caduta a terra è stata inevitabile. Singolare incidente oggi 22 settembre a San Giorgio in Bosco. Attorno alle 4 del mattino un motociclista di 54 anni residente a Campo San Martino, ma originario della provincia di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
