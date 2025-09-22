Nel 2024 la pressione fiscale vola al 42,5% | su di 1,3 punti in un anno è record dal 2020 I dati Istat e cosa c’è dietro

Cattive notizie per il governo Meloni, che ha fatto della riduzione delle tasse un cavallo di battaglia e in vista della legge di Bilancio ha rispolverato lo slogan “tagliamo l’ Irpef al ceto medio”. I numeri dell’ Istat raccontano che il peso del fisco è salito lo scorso anno ai massimi dai tempi del Covid. Dalla revisione dei conti nazionali annuali per il biennio 2023-2024 emerge che, dopo due anni di calo, la pressione fiscale complessiva è balzata di oltre un punto, dal 41,2% dell’anno prima al 42,5% del Pil: il livello più alto dal 2020. Escludendo l’anno pandemico, che ha visto il prodotto crollare, per trovare un rapporto tra entrate fiscali e contributive e Pil nominale più alto bisogna tornare al 2015, con Matteo Renzi a Palazzo Chigi (42,9%). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Nel 2024 la pressione fiscale vola al 42,5%: su di 1,3 punti in un anno, è record dal 2020. I dati Istat e cosa c’è dietro

