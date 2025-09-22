Nei WindTre Store giga illimitati in regalo per i clienti
ROMA – Nei WindTre Store ogni visita può trasformarsi in un momento speciale. E l’inaspettato diventa realtà: WINDTRE regala 3 mesi di giga illimitati fino al 12 ottobre. I clienti privati con sim ricaricabile che entro il 12 ottobre si recheranno in uno dei punti vendita WINDTRE potranno attivare la promozione e avere in regalo giga illimitati per 3 mesi. Questa iniziativa di extra care conferma l’attenzione e la vicinanza di WINDTRE ai propri clienti e viene comunicata in tv dal 21 settembre con un nuovo e divertentissimo spot. Vedremo Fiorello invitare un incredulo cliente ad entrare in un negozio WINDTRE per verificare di persona la promozione con 3 mesi di giga illimitati in regalo; alla conferma della WINDTRE Assistant l’emozione sarà talmente tangibile da scoppiare in un pianto. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
In questa notizia si parla di: windtre - store
Nei WINDTRE Store i migliori smartphone da zero euro
Nei WINDTRE Store arriva il meglio della tecnologia con Rata Smart
Nei WindTre store arrivano i nuovi foldable Samsung
GIFT DAYS WINDTRE Solo VENERDÌ 19 SETTEMBRE vieni a trovarci in store e lasciati sorprendere! Potrai ritirare il tuo nuovo iPhone 17 e scoprire tutti i vantaggi che abbiamo riservato per te. Non perdere questa occasione speciale: ti aspettiamo! T - facebook.com Vai su Facebook
WINDTRE Store, Giga illimitati gratis 3 mesi dal 21 Settembre 2025: in arrivo anche spot TV; Nei WindTre Store giga illimitati in regalo per i clienti: on air lo spot con Fiorello; Pubblicità WindTre: al via lo spot con Fiorello per tre mesi di giga illimitati.
Nei WindTre Store giga illimitati in regalo per i clienti: on air lo spot con Fiorello - Fino al 12 ottobre, i clienti privati di WindTre con sim ricaricabile che si recheranno in uno dei punti vendita della compagna telefonica potranno attivare la promozione e avere in ... Riporta engage.it
WINDTRE invita i suoi clienti a fare un salto nei negozi: c’è una bella sorpresa per tutti - WINDTRE fa un regalo a tutti i suoi clienti con SIM ricaricabile: basta passare nei negozi per ottenere 3 mesi di giga illimitati! Secondo tuttoandroid.net