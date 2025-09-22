Negli hangar di Orio con i tecnici dei cieli | Garantiamo la sicurezza di milioni di passeggeri non esiste margine d’errore
Terminato l’imbarco degli ultimi voli, l’aeroporto si ferma per poche ore. Gli hangar dello scalo di Orio al Serio si raggiungono percorrendo la strada perimetrale, l’anello che circonda la pista. È qui che, ogni notte, gli aerei vengono messi nelle condizioni di poter decollare in sicurezza la mattina successiva. Quello girato nei grandi capannoni dell’aviazione è il primo episodio di “Dietro le quinte”, un nuovo format di Bergamonews. L’idea ‘dietro’ al progetto, perdonate la ripetizione, è quella di raccontare la vita e la professionalità delle persone che lavorano in luoghi strategici della città di Bergamo e della provincia orobica. 🔗 Leggi su Bergamonews.it