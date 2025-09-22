Ne hanno trovati tanti sul suo corpo Liliana Resinovich la denuncia di Claudio Sterpin

Uno dei punti rimasti più controversi nel caso di Liliana Resinovich riguarda il destino del corpo della donna nei giorni intercorsi tra la sua scomparsa e il ritrovamento. Il cadavere, rinvenuto il 5 gennaio 2022 nei pressi dell’ex ospedale psichiatrico di Trieste, era infatti in condizioni di conservazione tali da apparire incompatibili con una permanenza all’aperto per oltre venti giorni in pieno inverno. Da qui il dubbio che la 63enne non sia rimasta sempre nel bosco dove è stata trovata, ma che il corpo sia stato collocato lì solo successivamente. A sollevare nuove ombre sul caso è stato Claudio Sterpin, definito l’“amico speciale” di Liliana, intervenuto a “Mattino Cinque” nella puntata di lunedì 22 settembre. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: trovati - tanti

Tra il basso Tirreno e il Canale di Sicilia si trovano le Isole Egadi. Un luogo ricco di natura, storia e antichi reperti. Proprio qui, pochi giorni fa, sono stati trovati importanti resti romani sul fondale. Elmi, spade e altri oggetti sono stati recuperati e aspettano il resta - facebook.com Vai su Facebook

Il Bologna ha trovato il suo muro: Heggem convince e non vuole più fermarsi; Studente dell'alberghiero trovato morto nel suo appartamento a Londra; Killer di Denisa e Ana, secondo il Gip Frumuzache non ha agito da solo.