annuncio importante: nuovi sviluppi nel cast di “ncis: origins”. La seconda stagione della serie televisiva “NCIS: Origins” si arricchisce di un nuovo personaggio di rilievo, interpretato da un attore noto per il suo ruolo in Law & Order: SVU. Questa novità rappresenta un elemento di grande interesse per gli appassionati e contribuisce a rafforzare l’attenzione verso le evoluzioni della trama. introduzione ai nuovi personaggi e alle dinamiche narrative. Nel corso della seconda stagione, viene introdotto il personaggio di Mason Franks, interpretato dall’attore Philip Winchester. Mason è descritto come il fratello di Mike Franks, figura già nota nella serie. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Ncis: origins stagione 2 accoglie l’attore philip winchester di law & order: svu