Natasha Stefanenko sul marito Luca Sabbioni | Diciamo che fece una scommessa su di me meno male che l’ha persa

Natasha Stefanenko è felicemente sposata con il marito Luca Sabbioni. Luca e Natasha si sono trovati e non si sono lasciati più, nonostante i presupposti non fossero dei migliori all’inizio della loro storia. Infatti Luca Sabbioni fece una scommessa con gli amici: pensava che avrebbe portato a letto Natasha Stefanenko nel giro di 48 ore. Come spiegato dalla stessa modella e attrice russa, aveva un pregiudizio su di lei, credendo che non fosse serio. “ Perse la scommessa ma fu bravo a confessarmelo prima che poi tra noi succedesse davvero qualcosa. Mi rivelò che aveva scommesso una pizza, ma poi quando mi aveva visto in costume aveva aggiunto lo spumante” ha raccontato proprio Natasha al Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Natasha Stefanenko sul marito Luca Sabbioni: “Diciamo che fece una scommessa su di me, meno male che l’ha persa”

In questa notizia si parla di: natasha - stefanenko

Natasha Stefanenko, laureata e modella per caso: "Mamma temeva non avrei trovato marito"

Natasha Stefanenko: «Da piccola sono stata bullizzata: credevo che non mi sarei sposata per la mia altezza. Poi mio marito Luca, modello e laureato come me, mi ha fatto ricredere»

Natasha Stefanenko: “Mia mamma credeva che non avrei mai trovato marito, non mi sono mai considerata bella”

Il primo appuntamento della 50ª Sagra dei Sughitti avrà un’ospite speciale: Natasha Stefanenko Ad accompagnarla sul palco, due ospiti amatissimi dal pubblico: Il doppiatore marchigiano, alias Alberto Barabucci e Riccardo Lombardelli. Venerdì 3 ottobre, a - facebook.com Vai su Facebook

Sul nuovo numero del settimanale SMS NEWS in cover Natasha Stefanenko che ci ha parlato del suo nuovo libro "Dalle Marche con amore". E ancora: Mille, Freeze, Avincola, lo speciale sul Mondiale di atletica leggera 2025 e molto altro. Download qui: https: - X Vai su X

Natasha Stefanenko, chi è il marito Luca Sabbioni: quando la conquistò dopo aver fatto una scommessa con gli amici; Luca Sabbioni, chi è il marito di Natasha Stefanenko: “Scommise con gli amici di portarmi a letto in 24 ore, ovviamente perse”; Natasha Stefanenko: «Da piccola sono stata bullizzata: credevo che non mi sarei sposata per la mia altezza. Poi mio marito Luca, modello e laureato come me, mi ha fatto ricredere.

Luca Sabbioni, chi è il marito di Natasha Stefanenko/ “Da trent’anni ho accanto un uomo bello nell’anima” - Chi è Luca Sabbioni, marito di Natasha Stefanenko, ex modello e attualmente imprenditore: com'è sbocciata la loro storia d'amore negli anni '90 ... Scrive ilsussidiario.net

Sasha Sabbioni, chi è la figlia di Natasha Stefanenko e cosa fa/ “Tra noi rapporto di fiducia reciproca” - Chi è Sasha Sabbioni, figlia di Natasha Stefanenko, e cosa fa nella vita: l'attrice ha più volte parlato del loro rapporto speciale e confidenziale ... Segnala ilsussidiario.net