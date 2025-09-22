NASpI e dimissioni dopo trasferimento | cosa sapere
Un trasferimento può cambiare radicalmente la vita di un lavoratore: nuovi percorsi, spese aggiuntive e tempi di viaggio più lunghi. In questi casi, la scelta di dimettersi è frequente, ma resta il dubbio sul diritto alla NASpI. La legge, infatti, prevede un’eccezione per le dimissioni per giusta causa, che può tutelare chi subisce uno spostamento . .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
In questa notizia si parla di: naspi - dimissioni
Dimissioni con risoluzione consensuale: quando spetta la Naspi e quando no
Naspi e dimissioni: cambiano le regole dell'Inps - Cosa succede e chi deve preoccuparsi - facebook.com Vai su Facebook
In quale caso di #Licenziamento non spetta la #Disoccupazione? - https://laleggepertutti.it/731556_in-quale-caso-di-licenziamento-non-spetta-la-disoccupazione… - #Naspi - X Vai su X
INPS – Circ. n. 98 del 5.06.2025 : NASPI – Nuovo requisito contributivo. Le istruzioni; Stretta sulla Naspi in caso di cessazione dopo dimissioni, tutti i chiarimenti dell’Inps; Quando si ha diritto alla NASpI dopo le dimissioni.
Naspi, stretta dopo le dimissioni: arrivano i chiarimenti dell’Inps. Ecco quando non scatta l'assegno - La nuova disposizione, recita l'Inps, «esclude, tuttavia, dalle ipotesi di cessazione volontaria le dimissioni per giusta causa, le dimissioni intervenute nel periodo ... ilmessaggero.it scrive
Naspi, stretta dopo le dimissioni: arrivano i chiarimenti dell’Inps. Ecco quando non scatta l'assegno - La norma esclude dalle ipotesi di cessazione volontaria le dimissioni per giusta causa, le dimissioni intervenute nel periodo tutelato della maternità e della paternità. Lo riporta ilgazzettino.it