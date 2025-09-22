Nasconde la cocaina in un calzino | arrestato ventenne
Lucca, 22 settembre 2025 - La Polizia di Stato di Lucca ha arrestato un cittadino albanese di 20 anni, da poche settimane in Italia, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è scattata durante un controllo di routine della volante. Gli agenti hanno fermato una Fiat Panda che, da verifiche in banca dati, è risultata essere oggetto di appropriazione indebita ai danni di una società di noleggio. Alla guida del veicolo si trovava il giovane, che destava sospetti anche per il possesso di diverse banconote di piccolo taglio custodite in un borsello. Il mezzo e il conducente sono stati condotti in Questura per ulteriori accertamenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
