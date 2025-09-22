Nasce Skillherz la Next Gen Factory ponte tra lavoro e 100mila ragazzi

Ecodibergamo.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ORIENTAMENTO. Al via il progetto di Edoomark e Percassi che trasforma le esigenze aziendali in esperienze per i giovani. Parte subito a Bergamo e nel corso dell’anno in altri quattro capoluoghi lombardi. Presto anche in Veneto. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

nasce skillherz la next gen factory ponte tra lavoro e 100mila ragazzi

© Ecodibergamo.it - Nasce Skillherz, la Next Gen Factory ponte tra lavoro e 100mila ragazzi

In questa notizia si parla di: nasce - skillherz

Nasce Skillherz, la Next gen Factory ponte tra lavoro e 100mila ragazzi; Skillherz, come le aziende possono diventare partner esclusive di settore; Bergamo (Bergamo città).

nasce skillherz next genNasce Skillherz, la Next Gen Factory ponte tra lavoro e 100mila ragazzi - Al via il progetto di Edoomark e Percassi che trasforma le esigenze aziendali in esperienze per i giovani. Secondo ecodibergamo.it

nasce skillherz next genEcco i quattro percorsi di Skillherz per orientare i giovani alle scelte - Alla base c’è un’idea semplice: la crescita nasce dall’incontro tra bisogni reali delle aziende e giovani in formazione. Secondo ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: Nasce Skillherz Next Gen