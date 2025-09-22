Nasce Nova Ventures mille soci per sostenere le startup early-stage italiane
Si apre ufficialmente al pubblico la raccolta di capitali di Nova Ventures su CrowdFundMe, con l’obiettivo di costruire il più grande polo italiano dedicato alle startup early-stage ovvero nelle primissime fasi di vita, quando l’idea sta prendendo forma e l’azienda sta iniziando a strutturarsi. Nata dalla fusione tra Open Seed e Seed Money, due realtà consolidate del venture capital nazionale, Nova Ventures riunisce oggi una community di circa 1.000 soci attivi, un portafoglio diversificato con più di 20 startup e una governance altamente qualificata. « Abbiamo unito competenze, esperienze e relazioni per creare un ecosistema che sostiene l’innovazione fin dalle prime fasi », spiega Francesco Zorgno, presidente di Nova Ventures. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
