Nasce Itsvil Salerno Basket | la presentazione in Comune

Domani, 23 settembre, alle ore 11:00, presso la Sala del Gonfalone di Palazzo di Città, si terrà la conferenza stampa di presentazione di ITSVIL Salerno Basket, la nuova società di pallacanestro di Serie D, nata dalla collaborazione tra ITSVIL, azienda informatica leader in Italia con sede nella. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

?Save the date ? Presentazione nuovo progetto sportivo di ITSVIL e Hippo Basket Salerno ? Martedi 23 Settembre 2025 ?11.00 ? Salone del Gonfalone - Comune di Salerno Per leggere il comunicato sul nostro sito ufficiale, clicca qui: h - facebook.com Vai su Facebook

