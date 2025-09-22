Nasce il Comitato Scientifico sull' Economia del Mare di Confindustria l' obbiettivo realizzare una Blue Economy sostenibile

Nel 2026 la Liguria sarà la protagonista di un grande appuntamento per l'economia del mare. A Genova l'annuncio del primo evento nazionale e dell'impegno di Confindustria Il 22 settembre 2025 nasce il Comitato Scientifico di Confindustria sull'Economia del Mare un organismo permanente che avr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Nasce il Comitato Scientifico sull'Economia del Mare di Confindustria, l'obbiettivo realizzare una Blue Economy sostenibile

Confindustria, nasce il comitato scientifico economia del mare; Meno vincoli, più sviluppo. Nasce l'osservatorio sul diritto all'innovazione (9.09.2025); Fesi 2025, nasce il Comitato Tecnico Scientifico per guidare l’edilizia sostenibile.

Confindustria, nasce il comitato scientifico economia del mare - "Nasce oggi il Comitato Scientifico di Confindustria sull'Economia del Mare": via dell'Astronomia spiega che sarà , "un organismo permanente che avrà il compito di accompagnare con rigore e metodo la ...

