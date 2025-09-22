Nasce a Benevento la nuova Sezione Motoclub Vvf Italia
Tempo di lettura: < 1 minuto Nasce a Benevento la nuova Sezione Motoclub VVF Italia che è parte integrante della più ampia Organizzazione ASD del MOTOCLUB VVF ITALIA, affiliata alla Federazione Motociclistica Italiana (FMI) e iscritta al CONI nonché riconosciuta e sostenuta dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per l’attività che svolge, tra le cui finalità c’è il rappresentarlo nelle varie attività sportive motociclistiche e fieristiche di settore, dare impulso e aderire ad iniziative di turismo motociclistico, attività di solidarietà sociale, promuovere e partecipare ad iniziative sulla sicurezza stradale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: nasce - benevento
Nasce We’ Benevento United: un nuovo progetto calcistico per la città, tra passione, giovani e identità
Pro Loco Monte Taburno APS. . Dove nasce il Fagiolo del Taburno ? Vieni ad assaggiarlo 4 e 5 ottobre 2025 a Campoli M.T. (BN) per la 30° Sagra del Fagiolo del Taburno con la Pro Loco Monte Taburno APS @proloco_unpli UNPLI Benevento UnpliCampani - facebook.com Vai su Facebook
Museo Arcos, presentazione del nuovo percorso tattile inclusivo; Restyling Museo del Sannio: percorso multimediale e nuova sezione egizia. Svelata sfinge recuperata a Londra; Nasce il Premio Strega Saggistica.
A Benevento nasce la sezione Motoclub dei Vigili del Fuoco - Ieri tantissimi motociclisti appartenenti al Corpo hanno raggiunto il Sannio per l'inaugurazione ... Scrive msn.com
Inaugurata a Benevento la nuova sede della sezione locale di Confindustria - Taglio del nastro a Benevento per la nuova sede, nel centro di Benevento, della sezione locale di Confindustria, realizzata in collaborazione con Ance Benevento nell'ex sede della Banca d’Italia di ... Secondo rainews.it