Nasce a Benevento la nuova Sezione Motoclub VVF Italia che è parte integrante della più ampia Organizzazione ASD del MOTOCLUB VVF ITALIA, affiliata alla Federazione Motociclistica Italiana (FMI) e iscritta al CONI nonché riconosciuta e sostenuta dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per l'attività che svolge, tra le cui finalità c'è il rappresentarlo nelle varie attività sportive motociclistiche e fieristiche di settore, dare impulso e aderire ad iniziative di turismo motociclistico, attività di solidarietà sociale, promuovere e partecipare ad iniziative sulla sicurezza stradale.

