Nasce a Benevento la nuova Sezione Motoclub Vvf Italia

Anteprima24.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Nasce a Benevento la nuova Sezione Motoclub VVF Italia che è parte integrante della più ampia Organizzazione ASD del MOTOCLUB VVF ITALIA, affiliata alla Federazione Motociclistica Italiana (FMI) e iscritta al CONI nonché riconosciuta e sostenuta dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per l’attività che svolge, tra le cui finalità c’è il rappresentarlo nelle varie attività sportive motociclistiche e fieristiche di settore, dare impulso e aderire ad iniziative di turismo motociclistico, attività di solidarietà sociale, promuovere e partecipare ad iniziative sulla sicurezza stradale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

nasce a benevento la nuova sezione motoclub vvf italia

© Anteprima24.it - Nasce a Benevento la nuova Sezione Motoclub Vvf Italia

In questa notizia si parla di: nasce - benevento

Nasce We’ Benevento United: un nuovo progetto calcistico per la città, tra passione, giovani e identità

Museo Arcos, presentazione del nuovo percorso tattile inclusivo; Restyling Museo del Sannio: percorso multimediale e nuova sezione egizia. Svelata sfinge recuperata a Londra; Nasce il Premio Strega Saggistica.

nasce benevento nuova sezioneA Benevento nasce la sezione Motoclub dei Vigili del Fuoco - Ieri tantissimi motociclisti appartenenti al Corpo hanno raggiunto il Sannio per l'inaugurazione ... Scrive msn.com

Inaugurata a Benevento la nuova sede della sezione locale di Confindustria - Taglio del nastro a Benevento per la nuova sede, nel centro di Benevento, della sezione locale di Confindustria, realizzata in collaborazione con Ance Benevento nell'ex sede della Banca d’Italia di ... Secondo rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Nasce Benevento Nuova Sezione