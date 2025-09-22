nascar blaney trionfa con penske a loudon

Ryan Blaney è il primo pilota ad ottenere un biglietto per il Round of 8 dei Playoffs della NASCAR Cup Series. Il #12 di Penske domina la scena a Loudon imponendosi di forza per la terza volta in stagione, la sedicesima in carriera. L’ex campione della serie, mai al top nell’impegnativo ‘New Hampshire Motor Speedway’, non ha avuto particolari problemi nel finale. Dopo la Stage 1, il portacolori di Penske ha ceduto il primato al compagno di squadra Joey Logano, meritatamente padrone della seconda frazione dell’evento. Le posizioni sono state successivamente invertite e senza bandiere gialle nei giri conclusivi sono stati in pochi a minacciare il #12 del ‘Capitano’. 🔗 Leggi su Oasport.it

