Napoli vetta e brividi | vince 3-2 col Pisa ma Conte è furioso

La missione è compiuta: il Napoli batte il Pisa, si prende i tre punti e vola in testa alla classifica in solitaria, a +2 sulla Juventus. Ma la notte del Maradona, invece di una festa, si trasforma in un lungo sospiro di sollievo, con il volto di Antonio Conte a fine partita che racconta più di mille parole: una smorfia di disappunto per una prestazione piena di errori banali e distrazioni folli. Luci e ombre al Maradona: da Gilmour a un finale da brividi. La partita sembra mettersi subito bene con il primo gol in maglia azzurra di Billy Gilmour. Ma dopo il vantaggio, il Napoli si spegne. Un calo di tensione inspiegabile che regala al Pisa fiducia e almeno due occasioni clamorose per pareggiare. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

