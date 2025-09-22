Napoli va al Comune per ritirare un certificato | 55enne accusa malore e muore mentre è in fila
Tragedia questa mattina davanti alla sede della IV Municipalità di via Emanuele Gianturco a Poggioreale. Una donna di 55 anni è deceduta a causa di un malore improvviso mentre si trovava in fila per un certificato. L’episodio è avvenuto questa mattina, lunedì 22 settembre, intorno alle 9,30. Napoli, va al Comune per ritirare un certificato: . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
