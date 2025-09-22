Napoli va al Comune per ritirare un certificato | 55enne accusa malore e muore mentre è in fila

Teleclubitalia.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tragedia questa mattina davanti alla sede della IV Municipalità di via Emanuele Gianturco a Poggioreale. Una donna di 55 anni è deceduta a causa di un malore improvviso mentre si trovava in fila per un certificato. L’episodio è avvenuto questa mattina, lunedì 22 settembre, intorno alle 9,30. Napoli, va al Comune per ritirare un certificato: . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

napoli va al comune per ritirare un certificato 55enne accusa malore e muore mentre 232 in fila

© Teleclubitalia.it - Napoli, va al Comune per ritirare un certificato: 55enne accusa malore e muore mentre è in fila

In questa notizia si parla di: napoli - comune

Scossa di terremoto: nessuna criticità rilevata nel territorio del Comune di Napoli

Terremoto, l'annuncio del Comune di Napoli: “Nessun danno”

Terremoto, nessuna criticità rilevata nel territorio del Comune di Napoli

Welfare e Pari Opportunità - Disabili - Rilascio contrassegno per persone con disabilità; Osimhen, niente ritiro col Napoli: inviato il certificato medico. Si punta a chiudere col Galatasaray; Tessera elettorale persa o scaduta: come fare per averne una nuova.

Napoli: Osimhen assente, manda un certificato medico - La prima giornata di raduno a Castel Volturno per le visite mediche del Napoli registra l'assenza di Victor Osimhen. Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Comune Ritirare Certificato