Napoli unica squadra a punteggio pieno | gli azzurri battono il Pisa al Maradona

Napolitoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo quattro giornate della Serie A 20252026 il Napoli è l'unica squadra a punteggio pieno. Gli azzurri battono il Pisa per 3-2 al Maradona, nonostante una buonissima prova degli uomini di Gilardino, uscendo fuori alla distanza e andando a prendersi i tre punti nella parte finale del match. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

