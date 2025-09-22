Napoli turista 21enne investita da pirata della strada dopo concerto | Non tornerò più qui

Momenti di paura sabato sera in via Nardones, nei pressi di piazza Trieste e Trento, dopo il concerto di Gigi d’Alessio. Una turista 21enne è stata travolta da uno scooter e l’investitore è fuggito senza prestare soccorso. L’episodio avviene a poche ore dalla morte di Saray Arias Fernandez, la studentessa spagnola di 20 anni investita . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, turista 21enne investita da pirata della strada dopo concerto: “Non tornerò più qui”

In questa notizia si parla di: napoli - turista

Napoli, assalto al turista nell’Hotel Excelsior: rapinato di un orologio da 80mila euro

Turista aggredito da rapinatori a Napoli, finisce in ospedale: sottratto orologio da 80mila euro

Napoli, aggressione all'Excelsior: banditi aggrediscono turista con la pistola e gli rubano un orologio da 80mila euro

TRASPORTATO IN AMBULANZA Turista inciampa e si ferisce a Napoli Colpa della scarsa illuminazione al centro - facebook.com Vai su Facebook

Turista cinese rapinato con violenza dell’orologio da 100mila euro ad agosto: altri due arresti - X Vai su X

Turista 21enne investita a piazza Trieste e Trento: Mi sono vista morta. Non tornerò più a Napoli; Napoli, la turista investita: “Quello scooter mi ha travolto per fuggire dopo uno scippo”; Napoli, un'altra ragazza di 20 anni investita a piazza Trieste e Trento: «L'investitore è fuggito».

Turista 21enne investita a piazza Trieste e Trento: “Mi sono vista morta. Non tornerò più a Napoli” - La studentessa lombarda 21enne ferita dopo essere stata investita in piazza Trieste e Trento. fanpage.it scrive

Napoli, la turista investita: “Quello scooter mi ha travolto per fuggire dopo uno scippo” - Frattura del malleolo per Giada, 21 anni: “Il ragazzo in moto mi ha colpito di proposito. Secondo napoli.repubblica.it